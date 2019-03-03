“تويتر” تختبر خاصية إخفاء الردود على مشاركات المستخدم

الخليج - د ب أ

يعتزم موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إضافة خاصية جديدة لإخفاء الردود على مشاركات المستخدم بما يوفر قدراً أكبر من الحماية لأحاديث المستخدم مع أصدقائه ويمنع تطفل أي مستخدمين آخرين على هذه الأحاديث.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم رصد خاصية “إخفاء التغريدة” أو “هايد تويت ” الجديدة في شفرة الإصدار الجديد من تطبيق “تويتر أندرويد” من جانب جين مانشون وون المتخصصة فى متابعة التطبيقات الإلكترونية، وكتبت المتخصصة في متابعة التطبيقات “جين مانشون وون” على موقع “تويتر” تقول إن “تويتر يختبر خاصية لتهدئة الردود على التغريدات، وتتيح الخاصية الجديدة إخفاء الردود على مشاركتك، مع خيار عرض أو إخفاء الردود”، وذكر موقع “سي نت دوت كوم” أن الخاصية الجديدة يمكن أن تساعد في تحسين سلامة وتحضر الأحاديث على موقع “تويتر” والذي تعرض لإنتقادات عنيفة خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم تحركه بصورة كافية لمنع انتشار الممارسات السيئة على صفحاته مثل التحرش أو التحريض على الكراهية والعنف.

وكانت دراسة قد أعتبرت موقع “تويتر” في العام الماضي “مكاناً ساماً” بالنسبة للصحفيين والسياسيين بصورة خاصة، وكانت ميشيل ياسمين حق مديرة البرمجة في “تويتر” قد أشارت على حسابها الشخصي على الموقع إلى الخاصية الجديدة، في حين يرفض المتحدثون بإسم الموقع التعليق على الأنباء مباشرة، وكتبت ياسمين حق على حسابها الشخصي “الأشخاص الذين يبدأون مناقشات مهمة على تويتر مهمين فعلاً بالنسبة لنا، ونريد منحهم الحق في جعل محادثاتهم صحية، من خلال منحهم بعض السيطرة على المحادثة” والمشاركين فيها، وأضافت “نحن نرى الآن المستخدمين يحافظون على سلامة وصحة محادثاتهم من خلال استخدام خاصية الحظر والإبلاغ عن الإساءة ولكن هذه الأدوات لا تحل المشكلة دائما، مع هذه الخاصية يمكن للشخص الذي بدأ محادثة اختيار إخفاء ردود المستخدمين الآخرين، وسيكون في مقدور الآخرين رؤية هذه الردود من خلال خيار في القائمة”، قالت ياسمين حق إن “تويتر” سيبدأ اختبار الخاصية الجديدة خلال الشهور المقبلة.