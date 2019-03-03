عمرو أديب يحيي تركي آل الشيخ على الهواء (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالحفل الفني الضخم الذي أقيم في الرياض منذ أيام، لافتًا إلى أن هناك معنى في تكريم "أبو بكر سالم"، حيث قام 15 مطربًا كبيرًا بالغناء على المسرح من أغاني الفنان الراحل.

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBc مصر" الفضائية، أن الحفل تضمن "هولوجرام" لأبوبكر سالم يغني أفضل أغانية ويلقي القصائد.

وأعرب عن تحيته لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، مؤكدا أن هناك احترام للفنان العربي، مشددًا على أن هذا تقليد عظيم.

يُذكر أن أبو بكر سالم، مغني وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية. حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة، ورحل عن عالمنا في ديسمبر 2017.

ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو للمستشار تركي آل الشيخ وهو يفتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل أبو بكر سالم.

وعلق الحساب الرسمي لشركة روتانا: "معالي المستشار تركي آل الشيخ يفتتح معرض مقتنيات الفنان الراحل أبو بكر سالم بحضور نخبة من نجوم الفن".

ونشر الفنان رابح صقر عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علق بها على تكريم الفنان الكبير أبو بكر سالم.

وكتب رابح صقر: "تشرفني المشاركة في حفل تكريم والدنا أبو بكر سالم رحمه الله تحت رعاية معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، هذه البادرة الجميلة غير مستغربة من معاليه، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لقامة فنية أثرت الوسط الفني، جمهوري ألتقيكم يوم 28 فبراير ليلة في حب أبو أصيل".

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