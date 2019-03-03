عامل نظافة يسلّم شرطة لندن 300 ألف جنيه إسترليني وجدها في حافلة

عثر عامل نظافة في إحدى حافلات لندن على ظرفٍ بداخله ما يفوق 300 ألف جنيه إسترليني، نسيَه راكب إبّان نزوله من "الباص".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سلّم عامل النظافة، الذي يشتغل لدى شركة "كوردانت كليننج"، المبلغ المذكور لشرطة العاصمة، مؤكدة أن 300 ألف جنيه إسترليني كانت تكفيه لقضاء بقية حياته مرتاحا، ولكنه آثر الأمانة والنزاهة على الجشع والطمع.

وأفادت "ديلي ميل" بأن الأموال تعدّ أفضل ما يعثر عليه عمال النظافة من بين أشياء أخرى تكون غريبة ومقزّزة، مستشهدة بمثال راكب ترك مقلاة في حافلة بمدينة ليدز، وآخرين غادروا "الباص" مُخلفين وراءهم اختبارات حمل إيجابية.

وقال رئيس شركة التنظيف "كوردانت كليننج": "يخبرني طاقم العمل في كثير من الأحيان عن أشياء مقزّزة يزيلونها من الحافلات"، مضيفا: "لحسن الحظ أن فريقنا مدرب ومجهّز للتعامل مع مخاطر مهمات التنظيف".