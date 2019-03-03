الإمارات.. المؤبد لموظف قتل مديره الذي لم يمنحه إجازة!

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكما أوليا بالسجن المؤبد لعامل آسيوي قتل مسؤوله في العمل طعنا بسكين، لرفض المجني عليه منح الجاني إجازة سنوية لزيارة بلاده.
ووقعت الجريمة داخل سكن الشركة التي يعمل فيها الجاني الواقع في منطقة جبل علي الصناعية، كما أصيب عامل آخر كان يحاول منع المهاجم من تسديد طعنات إضافية للضحية.
ورفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الجاني بتخفيض الحكم القضائي الأول، إذ ادعى أنه لم يتعمد قتل الضحية.
وبنقيض ما أفاد به الجاني في محكمة الاستئناف، كان قد اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه قد قتل المجني عليه بعدة طعنات بسكين، لأنه رفض قبول منحه إجازة قبل أسبوع من وقوع الجريمة.
واستمعت الشرطة أيضا لإفادة المجني عليه الثاني، الذي أصيب بجروح بينما كان يقاوم الجاني محاولا إبعاده عن الضحية، في حين أكد الرجل أن الجاني قد حاول مهاجمته أيضا.
المصدر: صحيفة البيان الإماراتية
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