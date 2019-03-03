دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواتف Galaxy S10 تدعم بث محتوى Netflix بتقنية HDR10 ظهر على التقنية بلا حدود.

تدعم الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy S10 رسمياً بث محتوى Netflix بتقنية HDR10 وذلك قبل أن تنطلق الهواتف رسمياً للمستخدمين، حيث أضافت Netflix المعايير الجديدة رسمياً الآن.

قبل أن تنطلق هواتف Galaxy S10، وGalaxy S10e وأيضاً Galaxy S10 بلس للمستخدمين رسمياً، أعلنت Netflix رسمياً عن دعم معايير HDR10 الجديدة في بث المحتوى على الإصدارات الجديدة، حيث تعد سلسلة Galaxy S10 هي أول الإصدارات في الهواتف الذكية التي تدعم تقنية HDR10 في محتوى الفيديو.

ومن خلال هذه المميزات الجديدة يمكن لمستخدمي هواتف Galaxy S10 الإستفادة من تقنية العرض مع شاشات الهاتف OLED التي تدعم عرض HDR10 بلس، حيث من المتوقع أن تعمل هذه التقنية بآداء ديناميكي يعتمد على البيانات التعريفية لكل مشهد، لضبط نسبة السطوع في إطار تلو الأخر.

أيضاً من المتوقع أن يبدأ المحتوى الذي يدعم تقنية HDR10 في الإنتشار تدريجياً على خدمة Netflix، حيث تستعد كلاً من 20th Century Fox وWarner Bros بالفعل لدفع محتوى مميز بهذه التقنية على خدمة Netflix.

يذكر أن تشغيل المحتوى بتقنية HDR10 على هواتف Galaxy S10 سيتطلب بالتأكيد تثبيت الإصدار الأخير من تطبيق Netflix على الهاتف، حيث لا تدعم الإصدارات القديمة من التطبيق هذه التقنية.

المصدر

هذا الموضوع هواتف Galaxy S10 تدعم بث محتوى Netflix بتقنية HDR10 ظهر على التقنية بلا حدود.