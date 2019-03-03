شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الحضور الهامشى لقطر فى المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، السبت، والتى أقيمت فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن "الحضور الهامشى لقطر فى المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبى، لا تكاد ترى التمثيل القطرى، وكاد يكون الحضور كالغياب، وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقى، لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه".



تدوينة الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية

وأضاف وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، "ونأسف لهذا الحال وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطنى قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذى جيرانها والدوحة الآن تدفع ثمنها، هى خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالى مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".

ويذكر أن أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى انطلقت الجمعة الماضية، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى.