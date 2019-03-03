شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: انشقاق قبليين عن الحوثيين وانضمامهم لقبائل حجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر أمنية يمنية اليوم الأحد، بأن أعدادا كبيرة من رجال القبائل انضمت إلى قبائل حجور؛ للمساعدة فى قتال مليشيات الحوثيين، مضيفة أن المئات من أبناء القبائل الذين كانوا يقاتلون فى صفوف الميليشيات انشقوا لينضموا إلى قبائل حجور، تزامنا مع استعداد الجيش الوطنى لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن مدينة " كشر" بمحافظة حجة شمالى البلاد.

وأشارت المصادر- وفقا لقناة العربية الإخبارية - إلى أنه قتل القيادى الحوثى العقيد نبيل عبد الله صالح القعود مع عشرات الانقلابيين فى مواجهات مع مقاتلى قبائل حجور جنوب مديرية كشر، مؤكدة أن القعود كان من القيادات المقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثى.

وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات جديدة من قوات الجيش إلى الساحل الغربى فى محافظة حجة، موضحة أنها انضمت إلى المنطقة العسكرية الخامسة، للمشاركة فى فك الحصار عن قبائل حجور، والالتحام بها؛ لفتح جبهة جديدة فى عمق مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد محافظ حجة اللواء عبد الكريم السنينى وصول التعزيزات العسكرية، مشيرا إلى أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار - التى تقع عند ملتقى محافظات حجة وعمران وصعده -من قبل الحوثيين بات قريبا.

فى سياق متصل بتطورات الأوضاع، اندلعت الاشتباكات مجددا بين القوات الحكومية اليمنية وبين عناصر من الميليشيات الحوثية بمحافظة الحديدة شمال غربى البلاد.