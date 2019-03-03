شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يبحث مع مسؤول أممى سبل تسوية الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة استعدادات الاجتماع القادم لوزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، والذى تستضيفه القاهرة يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك فى إطار المساعى لإيجاد حل توافقى شامل للأزمة الليبية يحافظ على وحدة وسلامة البلاد.

وذكرت الخارجية التونسية - فى بيان اليوم /الأحد/ - أن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة الليبية ، والجهود التى يبذلها المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة، في ظل مساعيه الأخيرة للتوفيق بين الأطراف الليبية، والهادفة إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع خلال الأسابيع القادمة ؛ في إطار الإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية قبل نهاية العام الجاري تمكن الشعب الليبي من انتخاب ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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