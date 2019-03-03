شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بمدينة الحديدة اليمنية بين ميليشيات الحوثى وقوات المقاومة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل، أن هناك اشتباكات فى مدينة الحديدة اليمنية وهى الأشد منذ أسابيع بين ميليشيات الحوثى وقوات المقاومة المشتركة.

وكان قصف ميليشيا الحوثى لمنازل فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة، غرب اليمن، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل وإصابة العشرات بجروح.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أمس السبت، أن الميليشيا استهدفت صباح اليوم، الأحياء الشمالية لمديرية التحيتا بأكثر من 12 قذيفة هاون ومدفعية وصاروخية، وأسفر القصف عن مقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، وأصيب العشرات من اليمنيين معظمهم من الأطفال بعض إصابتهم بالغة، كما تهدمت العديد من المنازل.