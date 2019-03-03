شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: إطلاق سراح 283 داعشيا من السجون شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن قوى الأمن الداخلى الكردية "الأسايش" أطلقت سراح 283 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى الذين كانت تعتقلهم فى سجونها شمال وشمال شرقى سوريا، بينهم قادة وأمراء .

وقال رامى عبدالرحمن، مدير المرصد السورى - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" - إن " قوى الأمن الداخلى أفرجت عن العشرات من مسلحى التنظيم فى بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالى، وأن قوى "الأسايش" ستطلق المزيد من سجونها "

وأضاف أن عملية " الإفراج عن عناصر التنظيم السابقين جرت بوساطة من العشائر العربية فى المنطقة التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

وفى هذا السياق، ذكرت مصادر مصدر فى قوات سوريا الديمقراطية " قسد المدعومة من الولايات المتحدة " أن غالبية المفرج عنهم، كانوا فقط يتعاملون مع التنظيم ولم تلطخ أيديهم بالدماء .

وتعتقل قوات "سوريا الديمقراطية" ما يقارب من ألف عنصر أجنبى مسلح من عناصر التنظيم فى سجونها، بالإضافة لعشرات الآلاف من زوجات المسلحين وأطفالهم الذين يقيمون فى مخيمات متفرقة تخضع لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية".