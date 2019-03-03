- 1/3
- 2/3
- 3/3
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت المديرية العامة للجوازات، السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية.
جاء ذلك ردا من الصفحة الرسمية للجوازات السعودية بموقع “تويتر” على سؤال من أحد المتابعين قال فيه: “أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف أشيل البلاغ”.
وردت الجوازات: “في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة” ، كما قامت بإرفاق إنفوجراف توضيحي للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وكيفية إلغاء البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر #الجوازات تكشف طريقة تسجيل «بلاغ هروب» عن #العمالة_المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.