الجوازات تكشف طريقة تسجيل «بلاغ هروب» عن #العمالة_المنزلية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت المديرية العامة للجوازات، السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة المنزلية.

جاء ذلك ردا من الصفحة الرسمية للجوازات السعودية بموقع “تويتر” على سؤال من أحد المتابعين قال فيه: “أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف أشيل البلاغ”.

وردت الجوازات: “في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة” ، كما قامت بإرفاق إنفوجراف توضيحي للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وكيفية إلغاء البلاغ.