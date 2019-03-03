الجوازات تكشف حقيقة منع المخالف مرورياً من السفر براً

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت المديرية العامة للجوازات أن وجود مخالفات مرورية على سجل المواطن مسألة لا تمنعه من السفر.

جاء ذلك في إطار رد الجوازات على استسفار تلقته من أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” قال فيه: “أرغب بالسفر إلى دبي براً ولدي مخالفات مرورية هل يلزم تسديدها؟”.

وردت الجوازارت: “وجود مخالفات مرورية على سجل المواطن لا تعيق من سفره”.