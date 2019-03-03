فتحة صرف صحي تبتلع طفلاً في #الجبيل

صحيفة الخليج الالكترونية شهدت مدينة الجبيل مساء السبت، حادثا مأساويا، حيث تعرض طفل للسقوط في فتحة صرف صحي داخل المجمع السكني للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل. وباشرت الجهات المعنية، الحادث حيث توجهت فرق من الدفاع المدني، لموقع الحادث وانتشلت الطفل، وحاولوا إنعاشه قبل نقله إلى المستشفى.

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