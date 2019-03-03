بوتفليقة يغير مدير حملته قبل غلق باب الترشح للرئاسة

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أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تغييرا في هيئة إدارة حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر تعيين عبدالغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية مديرا للحملة بدلا من عبدالمالك سلال. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "أجرى المترشح عبدالعزيز بوتفليقة اليوم السبت تغييرا لمدير حملته الانتخابية السيد عبدالمالك سلال بالسيد عبدالغني زعلان". ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل. وغدا الأحد هو آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وكان رئيس الحملة السابق عبدالمالك سلال قد أعلن قبل يومين أن الرئيس بوتفليقة سيقدم أوراق ترشحه للمجلس الدستوري يوم الأحد 3 مارس الجاري.ودعت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدم ترشحه لولاية جديدة. وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات
وكان رئيس الحملة السابق عبدالمالك سلال قد أعلن قبل يومين أن الرئيس بوتفليقة سيقدم أوراق ترشحه للمجلس الدستوري يوم الأحد 3 مارس الجاري.
ودعت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدم ترشحه لولاية جديدة. وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات مهمة خلال ساعات.
وأوردت القناة عن مصادر رسمية لم تُسمّها أن أحزابا معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات، مشيرة إلى أن "الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات"، وذلك بعدما نقلت مراسلة "روسيا اليوم" في جنيف، عن مصدر طبي، أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا.
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