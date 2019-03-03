انت الان تتابع بوتفليقة يغير مدير حملته قبل غلق باب الترشح للرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تغييرا في هيئة إدارة حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر تعيين عبدالغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية مديرا للحملة بدلا من عبدالمالك سلال. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "أجرى المترشح عبدالعزيز بوتفليقة اليوم السبت تغييرا لمدير حملته الانتخابية السيد عبدالمالك سلال بالسيد عبدالغني زعلان". ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل. وغدا الأحد هو آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وكان رئيس الحملة السابق عبدالمالك سلال قد أعلن قبل يومين أن الرئيس بوتفليقة سيقدم أوراق ترشحه للمجلس الدستوري يوم الأحد 3 مارس الجاري.ودعت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدم ترشحه لولاية جديدة. وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات