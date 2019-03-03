السعودية تطلق تطبيقا طبيا لتعزيز سلامة المرضى حول العالم

أعلن الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، السبت، إطلاق تطبيق طبي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز سلامة المرضى وتقليل الأخطاء التشخيصية، وزيادة الفاعلية وتبادل الخبرات بين الممارسين الصحيين حول العالم.

جاء إطلاق تطبيق الاستشاريين الطبي "ميد كونسولت"، خلال افتتاح أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة بعنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نمواً"، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمها وزارة الصحة السعودية، خلال اليومين الثاني والثالث من مارس/آذار الجاري، بمدينة جدة، بمشاركة أكثر من 50 وزيراً للصحة من مختلف دول العالم، ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور "الربيعة" في كلمته أن السعودية خطت خطوات كبيرة في الارتقاء بالرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، لما لها من أهمية عالية في منظومة الرعاية الصحية، كونها مكوناً رئيساً من مكونات برنامج التحول الوطني في مجال الصحة، لافتاً إلى الحفاظ على النجاحات، وتنميتها للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال إن بلاده واستشعاراً منها بالمسؤولية الملقاة على المجتمع الدولي حيال سلامة المرضى، تشرفت باستضافة هذه القمة الوزارية المهمة التي نطمح أن تكون مخرجاتها لبنة إضافية مهمة للجهود الداعمة لتعزيز سلامة المرضى على المستوى الدولي خاصة على مستوى الدول المتوسطة والأقل نمواً.

وأوضح أن هذه القمة ستتضمن إقامة العديد من ورش العمل لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بسلامة المرضى، كالتغطية الصحية والقوى العاملة والصحة الرقمية والبحوث العلمية، فيما سيتم تسليط الضوء على السياسات وتمكين المرضى وسلامتهم.

وأشار: "سيتم تدشين (إعلان جدة لسلامة المرضى)، في ختام أعمال القمة، والذي نسعى من خلاله لأن يكون تكملة للجهود الداعمة لتعزيز سلامة المرضى على المستوى الدولي وإحدى الأدوات العملية لتحسين السلامة في النظم الصحية".

وثمّن الدكتور الربيعة حضور ومشاركة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت لأعمال القمة، كونه وزيراً للصحة البريطانية سابقاً، ويعتبر أحد مؤسسي القمم الوزارية لسلامة المرضى، وصاحب البصمة الكبيرة في تبني قرار اليوم العالمي لسلامة المرضى عبر منظمة الصحة العالمية.

من جهته استعرض وزير الخارجية ووزير الصحة البريطاني السابق جيريمي هنت في كلمته أبرز القضايا المتعلقة بسلامة المرضى في القطاع الصحي في بلاده، والتي وقف عليها مباشرة عندما كان وزيراً للصحة في بريطانيا، مستشهداً بعدد من القصص الإنسانية لبعض المرضى الذين حدثت لهم أو لأسرهم تجارب مريرة مع الأخطاء الطبية ومدى الاستفادة من تلك التجارب في المستقبل.

ولفت "هنت" الانتباه إلى أن الممارسين الصحيين باتوا أكثر استعداداً لتفادي الأخطاء الطبية، ودعم سلامة المرضى في بريطانيا وعلى مستوى القارة الأوروبية، مؤكداً أن تحقيق الأهداف في مجال سلامة المرضى لن يتأتى إلا بالمشاركة المجتمعية، خاصة أصحاب التجارب الذين عاشوا تلك الأخطاء.

وأشاد الوزير البريطاني بدور المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، التي تعتبر قمة استثنائية من حيث عدد المشاركين على المستوى الوزاري، الذي وصل إلى نحو 49 دولة إضافة إلى مشاركة 25 وزيراً للصحة، إلى جانب عدد من المشاركين والمتحدثين في القمة.

وشهدت أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى في يومها الأول تنظيم 8 ورش عمل تتعلق بمدى الاستفادة من القطاعات الصحية الأخرى، وتمكين المرضى والمجتمع من سلامة المرضى والأضرار المتعلقة بالعدوى داخل المنشآت الصحية، ودور القوى العاملة المتمثلة في دعم سلامة المرضى إلى جانب دعم البحوث في مجال سلامة المرضى وموضوع الصحة الرقمية.

وتناقش القمة أهم التحديات المتعلقة بتطبيق برامج وسياسات سلامة المرضى، وتبادل الخبرات حول سبل دعم قدرات النظم الصحية.