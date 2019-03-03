شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند عملاق الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن سعوديون وعرب هاشتاج تحت عنوان "المملكة تاسع أقوى دولة فى العالم "، والذى نافس على صدارة الترند فى السعودية والكويت، بآلاف التغريدات التى تحتفى بالمملكة العربية السعودية وتصنيفها ضمن أقوى 10 دول على مستوى العالم.

حلت المملكة ضمن قائمة أكثر الدول القوية على مستوى العالم فى 2019، بحسب تصنيف مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" الأمريكية، ووفقا للتصنيف جاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة التاسعة عالميا، والأولى عربيا، حيث تتمتع الرياض بتأثير قوى وكبير على المستوى الاقتصادى، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، عن المجلة الأمريكية.



خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى

ووصفت المجلة الأمريكية، المملكة بأنها "عملاقة الشرق الأوسط"، كونها موطن الإسلام والبيت الحرام الذى يسافر له ملايين المسلمين سنويا، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك تأثيرا اقتصاديًا كبيرا من خلال كونها صاحبة أكبر احتياطى للنفط الخام حول العالم.

واحتلت الولايات المتحدة صدارة التصنيف العالمى، تليها روسيا، ثم الصين فى المركز الثالث، وجاءت ألمانيا رابعا وبريطانيا خامسا وفرنسا سادسا واليابان سابعا، فيما تقدمت المملكة العربية السعودية، شقيقتيها العرب الإمارات والعراق، حيث جاءت الأولى فى المركز الحادى عشر خلف كوريا الجنوبية، فيما حلت بلاد الرافدين فى المركز التاسع عشر خلف إيطاليا، بينما جاءت باكستان فى المركز 22 خلف السويد، كما جاءت تركيا فى المرتبة 16 خلف أستراليا، ومتفوقة على الهند التى حلت فى المركز الـ17.



الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وتنظر تصنيفات "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" إلى التأثيرات المالية للبلاد، وكذلك تنظر إلى التحالفات الدولية، وكيف تعمل كقيادة عالمية، وتأتى التصنيفات فى إطار تصنيف "أقوى دول العالم" لعام 2019 من مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت"، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية، والتى شملت أكثر من 20 ألف شخص وآرائهم حول 80 دولة.



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ترند السعودية