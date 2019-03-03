شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تتوقع "معركة حاسمة" ضد داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التى تتضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى قرب الحدود مع العراق إن القوات تتوقع "معركة حاسمة" اليوم الأحد بعد تقدم بطئ.

وقال مرفان قامشلو المتحدث الإعلامى العسكرى لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز الليلة الماضية من على تلة تطل على قرية الباغوز "نتوقع الصبح تكون معركة حاسمة". وتابع "قوات داعش لغمت المنطقة بشكل كثيف جدا. آلاف الألغام موجودة على الطرقات فى تلك البقعة الصغيرة" فى إشارة إلى قوات تنظيم داعش.