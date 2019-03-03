صحيفة: رمال سياسية متحركة في لبنان

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وكشفت صحيفة "الرأي" الكويتية أن المجتمع الدولي ينتظر لبنان لتطبيق الإصلاحات الإدارية والسياسية كشرط أساسي لتقديم الدعم المالي الموعود به من مؤتمر سيدار للنهوض بالبلاد.

وأشارات الصحيفة أن لبنان على تخوم الغرق بالرمال المتحركة السياسية خصوصا مع فتح "حزب الله" معركة الفساد من خلال بنك أهداف داخلي، بالإضافة إلى القرار البريطاني الجديد حول الحزب ووضعه على لائحة الإرهاب البريطانية.

وبحسب "الرأي" رد حزب الله الأخير على القرار البريطاني من خلال التحدث باسم الشعب اللبناني وبهذا أراد الحزب تأكيد تفوقه الاستراتيجي في الواقع اللبناني في وقت بدا أن الحكومة أربكتها خطوة لندن ونأت بنفسها عنها تفاديا لانفجار هذا اللغم بين يديها.

واستوقف الأوساط السياسية أن عدم مهادنة حزب الله إزاء القرار البريطاني ترافقت مع اندفاعة ممنهجة داخليا على جبهة محاربة الفساد تحت عنوان الحسابات المالية للدولة، وهي الاندفاعة التي تؤشر إلى منحى لتصفية حسابات مع الحريرية السياسية وتحديداً مع مرحلة تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكم، وصولا إلى فترة ترؤس الرئيس فؤاد السنيورة حكومتيه (2005 و2009).