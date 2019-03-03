الإعلان عن إيقاف المناورات العسكريّة المشتركة بين #أمريكا وكوريا الجنوبية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة يوم الأحد، أنّ الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة ستوقفان مناوراتهما العسكريّة السنويّة المشتركة الواسعة النطاق التي تُثير بانتظام غضب كوريا الشماليّة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ التمرينين اللذين يُطلق عليهما “كي ريسولف” و”وفول إيغل” سيُستعاض عنهما بمناورات محصورة “للحفاظ على استعداد عسكري قوي”.
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