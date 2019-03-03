البشير يعزي السيسي في ضحايا محطة مصر

قدم الرئيس السوداني عمر البشير، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، التعازي، في ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح الأربعاء الماضي، وأودى بحياة 22 شخصا.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن البشير أجرى اتصالا هاتفيا مع السيسي اليوم، نقل فيه تعازيه له وللشعب المصري باسمه وباسم السودان حكومة وشعبا، بضحايا حادث الحريق الذي اندلع بمحطة قطارات رمسيس، وتسبب في سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.
ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، ومقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.
المصدر: "سونا"
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