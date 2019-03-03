شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من تنظيم داعش فى اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية فى منطقة الباجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل عشرة من تنظيم داعش الإرهابى، فى الاشتباكات الدائرة بينه وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد المدعومة من الولايات المتحدة ) فى المعركة الأخيرة بمنطقة الباجوز بمحافظة دير الزور السورية شرقى الفرات.

وقال المرصد الذى يتخذ من لندن مقرا له إن 4 من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا أيضا إثر انفجار لغم بالمنطقة ذاتها.

وأشار - فى بيان نقلته قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد - إلى أن المقاتلين الأكراد (قسد) يواصلون قصف مناطق تواجد التنظيم، مستخدمين القذائف المدفعية والصاروخية فى محاولة للضغط على التنظيم، وفرض الأمر الواقع عليه والاستسلام.

وبحسب المرصد، تواصل طائرات التحالف الدولى تحليقها فى سماء المنطقة، وتراقب عن كثب تحركات عناصر التنظيم، حيث يسعى التحالف لمنع عودة داعش مجددا إلى المناطق المحررة.