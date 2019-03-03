انت الان تتابع «العلماء المسلمين» تدعو بوتفليقة لعدم الترشح للرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات في الجزائر

دعت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدم ترشحه لولاية جديدة. وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات مهمة خلال ساعات. وأوردت القناة عن مصادر رسمية لم تُسمّها أن أحزابا معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات، مشيرة إلى أن "الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات"، وذلك بعدما نقلت مراسلة "روسيا اليوم" في جنيف، عن مصدر طبي، أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا.

وأضافت "روسيا اليوم" أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى. وأمس الجمعة، قال مصدر رسمي جزائري لـ"يورونيوز"، إن طائرة الرئيس