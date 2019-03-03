«العلماء المسلمين» تدعو بوتفليقة لعدم الترشح للرئاسة

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مظاهرات في الجزائر
دعت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدم ترشحه لولاية جديدة. وفي وقت سابق أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات مهمة خلال ساعات. وأوردت القناة عن مصادر رسمية لم تُسمّها أن أحزابا معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات، مشيرة إلى أن "الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات"، وذلك بعدما نقلت مراسلة "روسيا اليوم" في جنيف، عن مصدر طبي، أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا.
وأضافت "روسيا اليوم" أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى. وأمس الجمعة، قال مصدر رسمي جزائري لـ"يورونيوز"، إن طائرة الرئيس
وأضافت "روسيا اليوم" أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.
وأمس الجمعة، قال مصدر رسمي جزائري لـ"يورونيوز"، إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا الخميس الماضي أعلنت فيه أن بوتفليقة سيوجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.
وأضاف المصدر أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا لوزراء البلاد.
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