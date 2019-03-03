- 1/2
- 2/2
ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، فإنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين،وجهود تفعيل لجان الصداقة، والعمل البرلماني المشترك، والتأكيد على جهود تفعيل الدبلوماسية البرلمانية".
وتستضيف الأردن فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و4 مارس 2019.
© REUTERS / Essam al-Sudani
وسوف يسبق المؤتمر اجتماع تشاوري لرؤساء البرلمانات العربية، للتنسيق المسبق بشأن موضوعات وفعاليات المؤتمر.
هذا ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد في نهاية أعمال المؤتمر من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إلى السيد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي نظيره السوري (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.