زعيم حزب الأمة السوداني يدعو البشير للتنحي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال حزب الأمة السوداني المعارض في بيان إن الصادق المهدي زعيم الحزب دعا الرئيس السوداني عمر البشير للتنحي وأبدى استعداده للقاء ممثلي المعارضة "للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد".

وبدأت الاحتجاجات في السودان على ارتفاع أسعار الخبز بصورة شبه يومية منذ 19 ديسمبر ثم تحولت إلى أطول تحد لحكم البشير.

وكان قد أعلن حزب الأمة القومي المعارض و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، السبت، أن السلطات السودانية منعت إقامة لقاء جماهيري حاشد بدار الأمة، كان من المفترض أن تشارك فيه القوي السياسية والمدنية المشاركة في التظاهرات الشعبية.

وندد الحزب بقرار حرمان قوى المعارضة من إقامة أنشطتها استنادا لقانون الطوارئ، واصفا إياه بـ"المعيب"، ومعتبرا أن "إقامة أنشطة سلمية داخل دور الأحزاب، حق متاح بموجب القانون".

ودان البيان منع السلطات السودانية إقامة الندوة المخصصة لـ"ذكرى الشهداء" و"التضامن مع الجرحى والنازحين والمحبوسين تعسفيا"، معلنا تنظيم الندوة، الأربعاء المقبل.

من جانبها، ذكرت السلطات الأمنية أن إعلان حالة الطوارئ يبيح منع أية تجمعات غير مسموح بها، فيما أشار حزب الأمة إلى أن "إعلان الطوارئ نفسه لم يُقنن بعد".