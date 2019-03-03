ألمانيا تطالب بقاضاة منفذي الهجوم الكيماوي في دوما السورية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالبت الحكومة الألمانية السبت، بتقديم منفذي الهجوم الكيماوي بغاز الكلور على المدنيين في بلدة الدوما السورية في أبريل من عام 2018 للقضاء.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، ذلك في بيان بعد تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام غاز الكلور في هذا الهجوم بعد تحقيق للخبراء على الأرض قدم "قاعدة منطقية" لهذا التأكيد.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية في البيان "استخدام أسلحة كيماوية لا يمكن أن يبقى دون عواقب"، موضحاً أن برلين ستواصل اتخاذ تدابير من أجل إمكانية التحقيق مع منفذي هذا الهجوم "المروع".

وذكر البيان "نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد يجب أن يكشف عن برنامجه للأسلحة الكيماوية وتدميرها برعاية دولية".

وأثار الهجوم "الذي قتل فيه عشرات السيدات والرجال والأطفال بشكل مروع وأصيب فيه المئات الأخرون" استياء شديد في الغرب.

وقصفت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، بعدها بثلاثة أيام مواقع للجيش السوري رداً علي الهجوم.