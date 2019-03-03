"أنصار الله" تعلن أسماء المسؤولين عن إدارة الانتخابات النيابية التكميلية

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القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، قالت لجنة الانتخابات إن تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية تم "بناءً على البلاغ الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 13/2/2019، بخلو عدد من مقاعد المجلس، واستنادا إلى قرار اللجنة بتشكيل وتعيين اللجان الإشرافية ولجان إدارة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة، من منتسبي وزارة التربية والتعليم".

وشملت أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية المشاركين في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة المزمع اجراؤها، في 15 محافظة، بينها محافظات غير خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، مثل عدن وأبين وحضرموت.

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الثالث من فبراير المنصرم، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، واعتبار كل ما صدر عن جماعة أنصار الله من تغييرات في اللجنة معدومة، وذلك بعد يومين من إعلان الجماعة عزمها إجراء انتخابات نيابية تكميلية لملء الدوائر الشاغرة.