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© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وشملت أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية المشاركين في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة المزمع اجراؤها، في 15 محافظة، بينها محافظات غير خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، مثل عدن وأبين وحضرموت.
وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الثالث من فبراير المنصرم، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، واعتبار كل ما صدر عن جماعة أنصار الله من تغييرات في اللجنة معدومة، وذلك بعد يومين من إعلان الجماعة عزمها إجراء انتخابات نيابية تكميلية لملء الدوائر الشاغرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن أسماء المسؤولين عن إدارة الانتخابات النيابية التكميلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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