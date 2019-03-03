دخيل الطيار: لا يجتمع الشقاء مع برالوالدين والدعاء والقرآن

صحيفة الخليج الإلكترونية قال الكاتب، دخيل الطيار في حساب الشخصي في موقع التواصل الأجتماعي “حكم” حازت على إعجاب المتابعين. وقال الطيار في تغريدة: Advertisements كلام من ذهب.

١-لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدة

(وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا)

٢-ولا يجتمع الشقاء مع الدعاء.

(ولم أكن بدعائك رب شقيا)

٣-ولا يجتمع الشقاء مع القرآن

(ما أنزلنا عليك الْقرآن لتشْقى)

أعجبتني فنقلتها لمن أحب ..

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