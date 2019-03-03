مصدر طبي: حالة بوتفليقة حرجة جدا.. في شبه غيبوبة

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نقلت قناة "الميادين" الفضائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن مصدر طبي، لم تكشف عن اسمه، أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا وهو في شبه غيبوبة. من جانبها، نقلت مراسلة "روسيا اليوم" في جنيف، عن مصدر طبي، أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا. وأضافت "روسيا اليوم"، أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.
كانت وكالة "يورونيوز" قد نقلت يوم أمس عن مصدر جزائري أن الطائرة الرئاسية عادت إلى الجزائر من دون الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى أن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى آخر يوم مخصص لتقديم الترشيحات. اقرأ أيضا: إصابة متظاهرين في اشتباكات قرب قصر الرئاسة بالجزائر وأضاف المصدر أن بوتفليقة استدعى
كانت وكالة "يورونيوز" قد نقلت يوم أمس عن مصدر جزائري أن الطائرة الرئاسية عادت إلى الجزائر من دون الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى أن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى آخر يوم مخصص لتقديم الترشيحات.
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وأضاف المصدر أن بوتفليقة استدعى أمس وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف، وطرح عليه إمكانية تعيينه رئيسا للوزراء.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء الماضي، بيانا أعلنت فيه أن بوتفليقة سيظل بجنيف 48 ساعة، لإجراء فحوص روتينية.
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