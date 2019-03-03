أمازون تقتحم عالم"البقالة" بعشرات المحلات

تعتزم شركة أمازون افتتاح العشرات من متاجر البقالة "الدكاكين" في العديد من المدن الأميركية الكبرى، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على المشروع، السبت.

وتتطلع شركة أمازون العملاقة، الرائدة في مجال بيع التجزئة عبر الإنترنت، إلى توسيع نطاق عملها في قطاع الأغذية من خلال مشروعها الجديد، في محاولة لتلمس المزيد من احتياجات المستهلكين.

وتخطط الشركة لافتتاح أول محل لها في لوس أنجلوس هذا العام، وقد وقعت بالفعل عقودا لاستئجار مكانين على الأقل، بدون أن يضيف الشخص الذي تحدثت إليه الصحيفة أي تفاصيل.

وليس من الواضح ما إذا كانت المتاجر الجديدة، التي ستساعد الشركة على إيجاد أصول مادية لها على الأرض، ستحمل اسم "أمازون" أم لا.

وتدرس شركة أمازون حاليا شراء سلسلة محلات بقالة إقليمية وضمها إلى المشروع الجديد وهو ما يمكن أن يعزز السلسلة الجديدة التي تنوي إطلاقها.

ويعد توجه أمازون إلى تجارة التجزئة المادية أحدث خطوة في تاريخها، وهي بذلك تذهب بعيدا عما اعتادت عن بيعه من كتب وموسيقى عبر الإنترنت.