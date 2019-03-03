طفل بريطانى يخترع مفاعلا نوويا فى غرفة ألعابه

حول طفل بريطانى غرفة نومه إلى مكان للاختبارت والتجارب النووية، ليكون هو أصغر شخص فى العالم يقوم بتكوين مفاعل نووى فى "المنزل".

ووفقاً لصحيفة the guardian، تحتوى غرفة الطفل الذى يعى جاكسون ولم يتخطى الـ 14 عام من عمره، على ما تبلغ قيمته 10 آلاف دولار من المعدات التى تستهلك 50 ألف فولت من الكهرباء لتسخين غاز الديوتيريوم (الهيدروجين الثقيل) ويشطر النواة ويتسبب فى إنتاج الطاقة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الطفل جاكسون بدأ فى صناعة مشروعه النووى فى منزله عندما كان فى الـ12 من العمر، وأتمه فى عام 2018 الماضى، وقال جاكسون إنه تمكن خلال الشهر الماضى من تحقيق تقدم كبير فى مشروعه النووى، وأنه حصل على نتائج مفيدة.

ومن ناحية أخرى فهناك بعض العلماء ما زالوا يتشككون بمفاعل جاكسون النووى، إلى أن يتحقق منه منظمة أو هيئة رسمية وتنشر نتاج ذلك فى دورية علمية معترف بها.