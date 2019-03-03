أنتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، حملة جديدة لمقاطعة "الشيكولاتة" بعنوان "خليها تسيح"، نظرًا لارتفاع أسعارها في السوق. مُطلق الحملة، دشن منشورًا عبر حسابه الشخصي، طالب فيه المواطنين بمقاطعة السلعة بأسلوب ساخر، حيث كتب: "يا جدعان أنا قررت أعمل حملة اسمها خليها تسيح، ضد ارتفاع أسعار الشيكولاتة، اتجمعوا من أجل إسعاد الأطفال في مهدهم، من أجل ضحكة الأبرياء، من أجل ابتسامة العشاق".

كانت هذه تفاصيل خبر "خليها تسيح" حملة جديدة لمقاطعة الشيكولاتة.. ومؤسسها: "مش حاجة هايفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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