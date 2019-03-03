اعرف جسمك.. 3 أنواع من العظام القصيرة تشكل الجسم

العظام هي شكل من أشكال النسيج الضام المتخصص للغاية ، حيث يتكون من خليط من مصفوفة عضوية كثيفة وعنصر معدني غير عضوي، وعبارة عن أجزاء متفاوتة فى الشكل والحجم والكثافة، وجميعها تشكل النظام العظمى.

يتم تغطية سطح العظم وفقا لتقرير موقع "humanitas" بواسطة غشاء يربط بين العمليات المسؤولة عن نمو العظام وتشكيل الكالس في الكسور. العظم المضغوط (أو القشرية)، وهي طبقة من العظام الكثيف.

يمكن تقسيم العظام إلى عظام طويلة وعظام مسطحة وعظام قصيرة وعظام غير منتظمة، العظام الطويلة تتطور بشكل رئيسي في الطول (مثل عظم الفخذ ، الظنبوب ، الشظية ، نصف القطر ، الزند ، عظم العضد) ؛ اما العظام المسطحة تتميز بوجود طول وعرض أعلى من السمك (مثل عظام الجمجمة والكتف والقص).

العظام القصيرة، تتميز بتطورها بطريقة مشابهة لجميع الأبعاد الثلاثة مثل ضعف الحركة ووجود العديد من المفاصل الجانبية، العظام القصيرة تتكون من نسيج إسفنجي ملفوف بورقة من النسيج العظمي المضغوط.

وظيفة العظام القصيرة

تؤدي العظام القصيرة وظائف مختلفة في جسم الإنسان:

توفر الدعم والاستقرار في الحركة من خلال التفاعل مع العضلات والأوتار ، فإنها تسمح بحركة الأطراف.

توفر القوة والتنقل في مناطق الجسم التي تتكون منها.

مثل جميع العظام الأخرى ، فهي قطع الغيار وتخزين المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والمغنيسيوم ، ضروري لتنظيم العديد من الآليات الفسيولوجية.

يحتوى الجسم على ثلاثة عظام قصيرة مختلفة وهي:

الكارب وتوجد فى المفصل بين الذراع واليد

الرضفة تعرف أيضًا باسم الرضفة أو العظمان.

الطرسوس وهى مجموعة من سبعة عظام مفصلية في كل قدم.