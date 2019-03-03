إزاى تفرق بين الصداع العادى والنصفى؟

كثيرٌ من المصابين بالصداع النصفى لا يتم تشخيصهم بشكل صحيح، حيث يتم الخلط بين الصداع العادى والنصفى، وبمجرد معرفة الأعراض التى يعانى منها من يصاب بالصداع، يمكنه علاج الألم بشكل صحيح، وفى هذا التقرير نقدم لك كيفية التفرقة بين الصداع العادى والنصفى، بحسب ما ذكر موقع "Women health".

وذكر المعهد الأمريكى للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية أن الصداع النصفى هو مرض دماغى يسبب أعراضا مزعجة يمكن أن تستمر من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام.

الفرق بين الصداع النصفى وأنواع الصداع الأخرى

- يمكن أن يسبب الصداع النصفى أعراضًا مختلفة عن أنواع الصداع الأخرى قبل وأثناء وبعد الإصابة به، ولا يعانى جميع الأشخاص من جميع الأعراض.

- يمكن أن تأتى الأعراض تدريجياً أو فجأة، تبدأ فى بعض الأحيان بين عشية وضحاها، ما يجعل الناس يستيقظون مع الصداع النصفى، لكن ليس دائما.

أعراض الصداع النصفى الشائعة

1- ضغط أو نبضات فى الرأس

من أعراض الصداع النصفى الشعور بوخز أو نبضات فى الرأس أو الشعور بألم شديد فى الرأس.

2- ألم على جانب واحد فقط من رأسك

فى حين يمكن أن يحدث الصداع النصفى على جانبى الرأس، عادة ما يكون الألم على جانب واحد فقط، ومع ذلك فإن صداع التوتر، والذى عادة ما يمثل الألم فى كل مكان، ويظهر صداع الجيوب الأنفية كضغط حول الخدين والقدمين والجبين.

3- الحساسية للضوء

عندما يحدث الصداع النصفى، هناك موجة بطيئة من النشاط الكهربائى من الخلف إلى الجزء الأمامى من الدماغ، عندما يحدث ذلك، يحدث انخفاض فى تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يسبب الهالة البصرية أو تغيرات فى الرؤية أو حساسية للضوء، وهذه الأنواع من تغيرات الرؤية لا تحدث عادة مع صداع التوتر أو الجيوب الأنفية.

4- الضعف والوخز

يمكن أن يظهر الصداع النصفى أيضًا مع شعور بالخدر والضعف والوخز والضعف على جانب واحد من الجسم.

5- الغثيان

العديد من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى يشعرون بالغثيان والدوار أو حتى القىء، ويعتقد الخبراء أن الجهاز الهضمى يبطئ الصداع النصفى، والتى يمكن أن تؤدى إلى الغثيان.