«حرة عجمان» تُطلق تطبيقاً إلكترونياً للمتعاملين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، أطلقت المنطقة تطبيقاً إلكترونياً بهدف مواكبة العصر وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، وسرعة إنجاز المعاملات، والتقديم على الرخص وتجديدها، وتتبع الطلبات وغيرها من الخدمات التي تعزز تجربة المتعاملين مع المنطقة.

وتأتي تلك المبادرة في سياق حرص منطقة عجمان الحرة، على تسهيل وتبسيط كافة المعاملات التي يقوم بها أصحاب الأعمال لدى تواصلهم مع المنطقة، لاستخراج الرخص وتجديدها، والحصول على التصريحات، وعمليات الدفع الإلكتروني الآمنة، وجميعها خدمات يمكن إنجازها من أي مكان وبكل سهولة.

وتواصل منطقة عجمان الحرة، إطلاق المبادرات التي تخدم المتعاملين، حيث دشنت نهاية العام الماضي، موقعاً إلكترونياً متطوراً، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في إمارة عجمان، وجعلها مقصداً لأصحاب المشروعات على اختلاف أحجامها.

وقالت المديرة العامة لمنطقة عجمان الحرة بالتكليف، فاطمة سالم: «سعداء بتدشين التطبيق الإلكتروني الجديد الذي سيوفر كثيراً من الوقت والجهد بالنسبة للمتعاملين وأصحاب الأعمال، مما يساعدهم على التركيز على أعمالهم والدفع بها نحو الأمام. ويوفر التطبيق الجديد، العديد من الخدمات للمتعاملين في سياق حرص منطقة عجمان الحرة على المضي قدماً ببيئة الأعمال، لتكون قوة دافعة لتنويع اقتصاد الإمارة والمساهمة في تعزيز موقعها على خريطة الأعمال المحلية والعالمية».

وعبّر محمد الشايع، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في منطقة عجمان الحرة، عن سعادته بتدشين التطبيق. وأضاف: «نسابق الزمن في منطقة عجمان الحرة، لمواكبة أحدث التطورات التقنية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المتعاملين وتُسرِّع كافة المعاملات الخاصة بالمنطقة. لدينا التزام قوي نحو تطبيق أحدث التقنيات لجعل تجربة المتعاملين سهلة وميسرة».

يذكر أن المنطقة أطلقت أيضاً تطبيق «التفتيش الإلكتروني» الخاص بموظفي المنطقة، الذي يُسهل عليهم عمليات التفتيش الميداني، ويُقلل الوقت المستغرق في القيام بعمليات الفحص، مع سرعة إنجاز المعاملات بكفاءة عالية.