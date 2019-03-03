محمد بن راشد: الإمارات والبحرين.. رؤية واحدة للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» ظهر أمس في قصر الصخير بمملكة البحرين أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وملك البحرين الأحاديث الودية حول العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء توافق رؤى دولة الإمارات ومملكة البحرين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابق وجهات النظر بشأن الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنطقة، وما تستدعيه الأوضاع الإقليمية والدولية من ضرورة توسيع آفاق التعاون لرصد الفرص التي من شأنها تأكيد قدرة المنطقة على ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرخاء المأمولين لشعوبنا سواء على مستوى منطقة الخليج أو على الصعيد العربي عامة.(وام)