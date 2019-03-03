تعاون بين «تحقيق أمنية» وشركة ألعاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مؤسسة «تحقيق أمنية» اتفاقية تعاون مع شركة «ستيب تو مينا» العاملة في المنطقة الحرّة بدبي، كخطوة لتنفيذ بنود استراتيجيتها الإنسانية خلال عام التسامح، ودعم أعمالها في تعزيز وتمكين الأطفال المصابين بأمراض خطرة.

وبموجب الاتفاقية، تزود الشركة المتخصصة في تصنيع ألعاب الأطفال البلاستيكية عالية الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسة بألعاب الحديقة المنزلية أربع مرات في السنة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

وستكون الشركة الشريك الإعلامي للمؤسسة للمساعدة في خلق وتعزيز الوعي بأعمالها الإنسانية. وأشاد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالجهود التي تبذلها الشركة، معبراً عن سعادته بالشراكة معها.

وقال سام قطب، المدير الإقليمي للشركة: «يُشرفنا التعاون مع المؤسسة التي تلعب دوراً فريداً وحيوياً في دعم الأطفال الذين يحاربون المرض». (وام)