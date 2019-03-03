«إعلان أبوظبي».. بوصلة الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «إعلان أبوظبي»، في ختام أعمال الدورة ال46 للمجلس، التي عقدت على مدار يومين في أبوظبي.

وأشاد الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة، بجهود المنظمة خلال 5 عقود، في صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق جهود الدول وتوحيدها، بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

أصدر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، «إعلان أبوظبي»، في ختام أعمال الدورة ال46 للمجلس، التي عقدت على مدار يومين في أبوظبي.

وأشاد الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة، بجهود المنظمة خلال 5 عقود، في صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق جهود الدول وتوحيدها، بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة، كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الإعلان الالتزام باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة، باللجوء إلى حلول دبلوماسية، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، وفي هذا الصدد، ندعو إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن وللمساعي الحميدة للأمين العام.

وخصص الإعلان عام 2019، يوبيلاً ذهبياً للذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، في سبيل تعزيز حضورها، منظمة دولية وشريكاً فعالاً في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم، والدعوة إلى إحياء هذه الذكرى، بتنظيم برامج وطنية في إطارها.

وأكد الإعلان مركزية القضية الفلسطينية، بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والموقف المتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودان الوزراء جميع الانتهاكات «الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأي إجراءات من قوة الاحتلال، تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أي خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام. كما أكدوا الالتزام بدعم «الأونروا»، داعين المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.

كما دان كل أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، كونها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.

وقال الإعلان «ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي».

وأكد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مجدداً تأكيد دعم الشرعية الدستورية في اليمن لإعادة الأمن والاستقرار إله، وبأن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة اليمنية، المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وقرار مجلس الأمن 2216، وفي هذا الصدد، نجدد دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، ونؤكد أن دخول قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216

ودان الإعلان «كل الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق. كما نستنكر بشدة استمرار تعنتها ورفضها للسلام، وفرض العراقيل والتحديات والمماطلة في تنفيذ ما اتّفق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وندعو المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها، نحو ممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين للانصياع إلى السلام وتنفيذ اتفاق السويد».

وأكد الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على مشاركة الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ووفقاً لمقررات جنيف والقرارات والبيانات الصادرة بهذا الشأن، خاصة قرار مجلس الأمن 2245 (2015)، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف، وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة، لإنجاح المفاوضات السورية لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وأضاف «نعرب عن رفضنا لاستمرار التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية التي تقوض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصاعد وتيرة العنف في سوريا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين، وفي هذا الصدد، ندين العمليات والجرائم الإرهابية نحو المدنيين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة خاصة في مدينة إدلب السورية».

وأكد الإعلان، الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وندعم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، لإعادة الأمن والاستقرار إليها، كما نؤكد أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة الليبية، وندعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لتحقيق التوافق الوطني الليبي، ونحثّ الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدحر الجماعات الإرهابية.

وشدد الإعلان على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينجا، مع أخذ آخر المستجدات في الحسبان.

وأضاف «نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي مناطق أخرى من القارة الإفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات، لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وفقاً لمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وللمعايير الدولية، لوضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقات الدولية».

وشدد الوزراء على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان لأن ذلك عامل مهم في حفظ الأمن وتعزيزه، ونشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بغية تحقيق المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.

ورحبوا بالجهود التي بذلت، للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين في جنوب آسيا وتعزيزهما، وأشادوا بالمساعي التي بذلها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إيجاد أرضية مشتركة للتهدئة بين قيادتي البلدين في جمهوريتي باكستان الإسلامية والهند، تسودها العلاقات الإيجابية بين الجارين لدعم وقف تصعيد الوضع في جنوب آسيا.

كما رحبوا بالمبادرة الإيجابية التي تقدم بها رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، بتسليم الطيار الهندي في بادرة حسن نية لوقف تصعيد الوضع في المنطقة.

ودعوا الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي في ضوء شعار الدورة «خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خريطة الطريق للازدهار والتنمية»، إلى مواصلة الجهود في تنفيذ برنامج العمل القسري حتى عام 2025، لزيادة تنمية التجارة ونقل التكنولوجيا وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال وتطوير البنى التحتية، وتشجيع الدول الأعضاء إلى وضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي للقطاعات الصحية والتعليمية والتنموية والبيئية ومواءمة السياسات الحكومية الحالية بما فيها القدرات الوطنية وعقد شراكات وإطلاق تقارير بحثية عن المستقبل لمختلف القطاعات.

وأضافوا «وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للتعاون الإسلامي، ندعو المؤتمر والدول الأعضاء إلى ترجمة تنفيذ برنامج العمل العشري حتى عام 2025، إلى واقع ملموس، ومواصلة الجهود في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يطور بيئة الأعمال ويشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، ويغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس للوصول إلى توفير الحياة الكريمة للناس».

وجددوا الموقف الجماعي للدول الأعضاء، ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ويساورهم القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها، وأهمية وضع التدابير التشريعية القانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف، بما فيها مكافحة التمييز والكراهية، وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

وأكدوا وجود قناعة بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التطرف والإرهاب، ولا بدّ من التعامل مع البيئات الحاضنة للتطرف بمقاربات فعالة للتعامل مع كل الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف وما يتبعها من التورط في جرعة الإرهاب.

ودعا الوزراء ورؤساء الوفود في إعلان أبوظبي، إلى أهمية غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع وتعزيزها كونها الصد الرئيسي في مواجهة التطرف الذي يتربص في المجتمعات الإسلامية، والإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البناءة التي تسير في دعم جهود وإصلاح الخطاب الديني، والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزاعات التطرف والتشدد.

وأكد الوزراء دعمهم مبادرات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة المتعلقة في ابتكار حلول فعالة لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وأهمية مواءمة المناهج والعلوم الاجتماعية والتربية الوطنية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية لتوعية الطلاب وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف.

وأضافوا: «إذ نشيد بمبادرة دولة الإمارات التاريخية في عقد لقاء الأخوّة الإنسانية في مدينة أبوظبي، الذي شارك فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتمخض عنه توقيع الوثيقة التاريخية بتاريخ 4 فبراير 2019، لتكون إعلاناً مشتركاً عن نيات صالحة وصادقة لدعوة كل من يحملون في قلوبهم إيماناً بالله وإيماناً بالأخوّة الإنسانية، أن يتواجدوا ويعملوا معاً من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلاً للأجيال القادمة، ويأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية التي جعلت من الخلق جميعاً إخوة».

كما أشادوا بمبادرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتسمية عام 2019، عاماً للتسامح في الإمارات، ونقرر تخصيص يوم الحادي عشر (11) من مارس، من كل عام، يوماً للتسامح في كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اقتداء بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في العفو ومسامحة المشركين يوم فتح مكة، وإعلانه التسامح والعفو قانوناً عاماً يسري في علاقة المسلمين بين بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم من أتباع الديانات الأخرى.

وشددوا على أهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، ودعم هذه الفئة من المجتمع وتأهيلها لمواجهة كل التحديات المستقبلية وتزويدها بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم لإبراز طاقتهم لبناء وطن مبني على اقتصاد معرفي ومستدام.

وأضافوا «نستذكر أهمية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها الملحقة، بما فيها تمكين المرأة والقضاء على الفقر وتحسين الصحة وتعزيز دورها في عملية التنمية، ونعيد تأكيد أن تحقيق المساواة بين الجنسين، يعد عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وتابع الإعلان «نسلّم بأن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى عن رعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية شخصيتهم، ونطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية ذات الصلة بالطفل والأسرة بشكل عام، وتحسين أوضاع الأطفال ورفاههم، وتوفير الاحتياجات البدنية والمعنوية للأطفال المشردين واللاجئين، بالمساعدة في تعليمهم وصحتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الأخطار الناجمة عن البرامج الإعلامية الضارة، ودعم البرامج التي تكفل تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية للأطفال والأسر».

وأكد الدعم لجميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وسيلة لزيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وشدد الإعلان على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب، بين دول التعاون الإسلامي، في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد التقنيات المبتكرة، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع الطويلة الأمد ذات النفع المتبادل في مجالات التعاون ذات الأولوية، وتطوير البنى التحتية من أجل تحويل مجتمعاتنا، ونشيد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك» والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز التجارة والتبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأعرب الوزراء في الإعلان، عن تقديرهم لدولة الإمارات، باستضافتها لمعرض إكسبو 2020 في دبي، ودعوا الدول الأعضاء بالمنظمة، للمشاركة الفاعلة في المعرض.

وأكدوا دعم دول المنظمة فيما تبذله من جهود، لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وإرساء أسس اقتصاد مبتكر، ودعوا الدول إلى مواصلة البحث عن أفضل الممارسات في هذا المجال.

وقالوا: «نجدد دعوتنا إلى الدول الأعضاء، للالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات والتوصيات الصادرة عن المنتديات الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بحماية البيئة ومعالجة التحديات الناجمة عن التغيير المناخي وتدهور الظروف البيئية ووضع سياسات بيئية لهذا الغرض».

وأكدوا الأهمية الخاصة لتنمية السياحة، بصفتها قطاعاً اقتصادياً أساسياً يسهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم وترسيخ التسامح بين مختلف الشعوب والثقافات.

كما شددوا على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة وازدهار المجتمعات عموماً، وندعو في هذا السياق إلى تنفيذ «برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامية الاستراتيجي في مجال الصحة 2014-2023» تنفيذاً فعالاً وكاملاً.

وأشادوا بمبادرة دولة الإمارات لتخصيص يوم للعمل التطوعي وترسيخه، وأقر المؤتمر يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام، يوماً للاحتفال بجهود العمل التطوعي في العالم الإسلامي، وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي خاصة لدى الشباب.

وأعربوا عن تقديرهم لاستعداد جمهورية النيجر، لاستضافة الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العام 2020.

وأضافوا: «نعرب عن امتناننا وتقديرنا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، لما يبذله من جهود شاملة في النهوض بمصالح الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك، بغية تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها ورسالتها في مختلف المجالات. كما أشادوا كذلك بجهوده الرامية إلى تعميق التعاون والشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

وقال إعلان أبوظبي «وفي ختام الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، نعرب عن تقديرنا العميق لشعب وحكومة دولة الإمارات، على حسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة، ونبارك لهم نجاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، المنعقد تحت شعار «خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خريطة الطريق للازدهار والتنمية».