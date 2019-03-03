إعلان الفائزين بجائزة«مونتيغرابا» للكتابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أمس، عن الفائزين بجائزة مونتيغرابا للكتابة، في مهرجان طيران الإمارات للآداب، والتي تسعى لاكتشاف الروائيين الذين لم يسبق لهم نشر أعمالهم، وتسليط الضوء عليهم.

وفازت بالمركز الأول الصحفية البريطانية، بولي فيلبس، عن روايتها «حافظ على قربك من الأصدقاء»، والتي تتناول طبيعة المنافسة بين النساء، والصداقات الهدامة التي تحبط المرء.

وفاز بالمراكز الأخرى كلٌّ من آين أوكونور، ولينزي ايمز، ومارك فيدز، وروبرت باتمان.

وقال الوكيل الأدبي لويجي بونومي القيم على المشاركات المقدمة للجائزة: «توفر هذه المسابقة للكتّاب الطموحين فرصة حقيقية لإظهار أعمالهم؛ وقد تمكن العديد من المتأهلين للتصفيات النهائية من الحصول على عقود للنشر في السنوات الماضية، مما يشير إلى مستوى الكتابة الرفيع، وإلى توفّر عدد كبير من الكتاب الموهوبين في المنطقة. في كل عام، يدهشني مستوى المشاركين ومخيلتهم المبدعة».

وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان: «إن جائزة مونتيغرابا هي بالتأكيد إحدى أهم قصص النجاح التي حققها المهرجان، وإنه لمن دواعي فخرنا أننا تمكنّا من إحداث هذا التغيير الكبير في الكتابة الإبداعية في المنطقة، من خلال التركيز على مجتمع الكتابة متعدد الجنسيات وتشجيعه. وبدعم المسابقة، نستمر في اكتشاف الجيل القادم من الكتّاب المبدعين»

من شروط المسابقة، أن يكون المشارك من المقيمين في الإمارات، أو البحرين، أو سلطنة عمان، أو الكويت، أو السعودية، ولا يزيد عمره عن 21 سنة، ولم يسبق له أن نشر أي رواية من قبل.