استمع

تعيد سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في فنزويلا إلى الأذهان حكاية جمهوريات الموز الشهيرة. وفي الأصل، فإن هذا التعبير آتٍ من الأدب، لكنه سرعان ما أصبح مفهوماً سياسياً بامتياز.

من صاغ المصطلح كاتب أمريكي عاش بين القرنين التاسع عشر والعشرين، هو أو هنري، واسمه الحقيقي ويليام سيدني بورتر. قيل إن السلطات في ولاية تكساس لاحقته بتهمة الاختلاس، فهرب أولاً إلى نيو أورليانز ثم إلى هندوراس، التي استقرّ فيها بأحد الفنادق الرخيصة وألّف كتابه «الملفوف والملوك»، في عام 1904.

استوحى الكاتب موضوعه من واقع البلد الذي لجأ إليه، فراقب سياسة شركات الفاكهة الأمريكية التي تمتعت بتأثير كبير في سياسة هندوراس وغيرها من جمهوريات أمريكا الوسطى والجنوبية.

وفق بيانات يقدّمها الموقع الإلكتروني «أرقام»، فإنه بحلول نهاية القرن التاسع عشر، سئم الأمريكيون من محاولة زراعة الفاكهة في طقسهم البارد، فيما كان بإمكانهم استيرادها بسعر أرخص وجودة أفضل من البلدان ذات الأجواء الدافئة في أمريكا الوسطى، فقام بعض كبار رجال الأعمال الأمريكان بإنشاء مزارع للموز على طول خطوط السكك الحديدية في كوستاريكا، ومن ثم تصدير محاصيلها إلى الولايات المتحدة.

وفي هندوراس بالذات تنازلت الحكومة لشركات الموز عن مساحة قدرها 500 هكتار مقابل كل كيلو متر من السكك الحديدية تقوم بتشييده، وأصبحت إحدى هذه الشركات، وهي «يونايتد فروتس»، معروفة في أوساط المجتمع الهندوراسي باسم «الأخطبوط»، لأن نفوذها انتشر في جميع أروقة الاقتصاد.

سرعان ما أصبحت هذه الشركة تمتلك 3.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كما كانت أكبر مالك للأراضي في جواتيمالا. وأعطتها تلك الحيازات الضخمة سلطة كبيرة على حكومات البلدان الصغيرة.

من هنا غدا تعبير «جمهوريات الموز» ملائماً لتوصيف وضع تلك البلدان، فاقدة السيادة والمرتهنة للخارج، أي لحيتان رأس المال الأمريكي الشمالي، حيث «التزاوج الفاسد بين السياسة والاقتصاد»، الذي يصادر السيادة الوطنية للبلدان التي يفترض أنها مستقلة، ويتيح للشركات الأجنبية فرض الحكومات المحلية التي تخدم مصالحها، وإقصاء الخارجين عن طاعتها أو العاصين لها، إما عبر الانقلابات العسكرية التي عهدتها تلك البلدان، أو عبر تنظيم انتخابات مزورة أو فاسدة، تحمل إلى الحكم خُدّامها.

ليست فنزويلا مشهورة بإنتاج الموز، شأنها شأن هندوراس التي ألهمت أو هنري كتابه، لكنها تسبح على بحر من النفط كفيل بأن يسيّل لعاب الطامعين من حيتان ال «نيوليبرالية».

[email protected]