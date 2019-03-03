تعديل حكومي وشيك في الجزائر وأويحیى أبرز المغادرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر جزائرية متطابقة عن أن تعديلا حكومیا وشیكا سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، سیكون الأوسع على الإطلاق والأكبر من نوعه،فيما تضاربت الأنباء، أمس السبت، حول الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في وقت قرر بوتفليقة تعيين وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان، مديراً لحملته الانتخابية بدلاً من عبدالمالك سلال.

وأوضحت المصادر أن هذا التعديل سیشمل رؤوسا كبیرة في الحكومة، في مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحیى.

ولم تذكر المصادر تفاصیل التعیینات الجديدة، إلا أنها أكدت بأنها ستحمل مفاجآت.

وتضاربت الأنباء، أمس، حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة .ورفض المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي، حيث يخضع بوتفليقة لفحوصات طبية، تأكيد صحة الأنباء التي نقلتها مراسلة «روسيا اليوم» في جنيف نقلاً عن مصدر طبي بأن حالة بوتفليقة حرجة جداً، مضيفة أنه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك، بينما أفادت مصادر قناة العربية، أمس، أن بوتفليقة يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.

وأعلن حزب العمال، للمرة الأولى منذ 15 عاماً، رفضه للترشح في انتخابات الرئاسة، في ضوء الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد، رفضاً لترشح بوتفليقة.

وقال رمضان يوسف تاعزيبت، النائب وعضو المكتب السياسي للحزب لفرانس برس: «باستثناء امتناع عضوين، صوت كافة أعضاء اللجنة المركزية لصالح عدم المشاركة».

وفي سياق متصل، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائرية السلطات إلى التراجع عن ترشيح بوتفليقة.

وخاطبت الجمعية الشعب الجزائري، في بيان لها أمس، قائلة: «ها هي ذي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقف معك محيية لحراكك السلمي الوطني الشامل العظيم، الذي وضع حداً لسنوات من الانسداد في كل المجالات، وهو ما حذرنا منه مراراً وتكراراً دون أن يسمع أحد».

وأضاف البيان، «إننا إذ نحيي حراكك السلمي العظيم التوّاق للإصلاح والتغيير الشامل، فإننا نحيّي بذات المناسبة كافة الأجهزة الأمنية على احترافيتها وحرصها على راحة المواطنين والمواطنات أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج، وندعو القائمين على الشأن الوطني إلى الإصغاء إلى رسالة الشعب جيداً، والتفاعل معها بجد وإيجابياته، بدل الإجابات القديمة.. وندعو مؤكدين على مطلب الأمة بالعدول عن العهدة الخامسة».

وتابع البيان، «إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من منطلق إدراكها لأسباب الاحتقان الحقيقية، متمثلة في غياب الحوار وحرية الإعلام، وإضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وغياب الحريات السياسية والمدنية وانتشار الفساد، ومحاربة القيم، وإدراكها أن الاحتقان نتيجته الانفلات- لا قدر الله-».

يذكر أن اليوم الأحد هو آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

في أثناء ذلك ،اجتمعت أحزاب المعارضة أمس لبحث التوافق حول مرشح واحد للاستحقاق . وتواصلت الاحتجاجات ضد ترشيح بوتفليقة في عدة مدن في العاصمة الجزائر ووهران،وأفردت الصحف المحلية في أعدادها ليوم أمس ولأول مرة تغطية للاحتجاجات ،وأجمعت في تغطيتها أن الشعب الجزائري قال كلمته .

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، وفاة شخص في المظاهرات المناهضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وأعلنت الوزارة، في بيان، تسجيلها حالة وفاة واحدة، وإصابة 183 شخصاً خلال المسيرات الشعبية التي خرجت في معظم المدن والمحافظات الجزائرية ضد ترشح بوتفليقة.

وأوضحت أن مستشفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة استقبل جثة المواطن حسان بن خدة البالغ من العمر 56 عاماً، نجل الشخصية التاريخية، الراحل يوسف بن خدة، الذي كان أحد أبرز قادة ثورة التحرير، وشغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة الثالثة بعد استقلال الجزائر، «1961-1962».

وحسب التقارير الرسمية، فإن احتجاجات الجمعة أسفرت عن توقيف 45 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 63 آخرين. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن بين المصابين 7 مدنيين فقط، وبقيتهم من رجال الأمن.(وكالات)