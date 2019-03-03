ندوة «لماذا عام التسامح في الإمارات؟» الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسهاماً منه في الأنشطة الثقافية المنظمة بمناسبة عام التسامح، ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ندوة بعنوان «لماذا عام التسامح في الإمارات؟.. الجذور والأسباب والآفاق»، يشارك فيها كلٌ من: الأب انطونيوس ميخائيل كاهن كاتدرائية الأنبا انطونيوس في أبوظبي، وفضيلة الشيخ طالب الشحي مدير لجنة الوعظ والإرشاد في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي في الشارقة، وتديرها الكاتبة عائشة سلطان.

تقام الندوة يوم الثلاثاء 5 مارس/ آذار، الساعة السابعة والنصف مساءً في مقر الاتحاد في مركز أبوظبي الثقافي والمعرفي.