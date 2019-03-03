خليفة يتلقى رسالتين من رئيسي موريتانيا وبنين لتعزيز العلاقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالتين خطيتين من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهورية موريتانيا والرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين تتعلقان بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكل من موريتانيا وبنين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالتين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله أمس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا وأورليان اقبينونسي وزير خارجية جمهورية بنين وذلك في اليوم الختامي لأعمال الدورة ال46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد في أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءين بزيارة الوزيرين، مؤكداً سموه الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وكل من موريتانيا وبنين وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه أعرب إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا وأورليان اقبينونسي وزير خارجية جمهورية بنين، عن تطلع بلادهما لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وأشادا بالمكانة الرائدة التي تحتلها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

(وام)