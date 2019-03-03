«اقتصادية أبوظبي» تبحث تطوير العلاقات مع اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع اكهيكو ناكاجيما سفير اليابان المعين لدى الدولة وذلك بهدف التباحث بشأن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان ومستجدات مخرجات مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي خلال الفترة الماضية وخاصة الدورة الأخيرة المنعقدة في أبوظبي.

وأكد رئيس الدائرة خلال الاجتماع حرص حكومة إمارة أبوظبي على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك موضحاً أهم القطاعات والمجالات الاقتصادية التي تركز عليها حكومة أبوظبي وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمجالات والمشاريع الاقتصادية التي تربط العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان.

وأفاد سفير اليابان الجديد أن فريقاً مختصاً سيقوم بزيارة إمارة أبوظبي في نهاية شهر مارس الجاري للتعرف والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة وخاصة في قطاع الخدمات والمشاريع الاستثمارية المتاحة فيها، والتنسيق حول الجلسة المقبلة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي بطوكيو.