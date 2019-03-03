محمد بن راشد: حريصون على دعم الفروسية وتطويرها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» خلال لقائه ظهر أمس في قصر الصخير بمملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أهمية تنظيم المهرجانات الرياضية المتخصصة في مختلف أنواعها ومن بينها قطاع الفروسية والحرص الدائم على دعمها والارتقاء بها بما يسهم في خدمة رياضة الفروسية وتطورها على مختلف الصعد.

وكان صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد جانباً من سباق كأس ملك البحرين للقدرة، الذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة بمشاركة واسعة لأبرز وأقوى الإسطبلات الخليجية ما يعكس أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يعد من أهم البطولات في روزنامة السباقات البحرينية والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في البحرين.

وتضمنت فعاليات مهرجان كأس ملك البحرين الدولي لسباق القدرة والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 27 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري، سباق الإسطبلات الخاصة الخليجية لمسافة 120 كيلومتراً وسباق العموم لمسافة 160 كيلومتراً وسباق الناشئين والفرسان الشباب لمسافة 120 كيلومتراً.

وتوجت الفارسة الأورغوانية سيسيليا غارسيا بلقب كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، ممتطية صهوة «سيفن» لإسطبلات فيكتوريس البحرينية، وسجلت زمناً قدره 6.24.41 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس الإماراتي سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «لانغاسيم كوارتر بلوم» لإسطبلات إم سفن، مسجلاً زمناً قدره 6.24.43 ساعة، بينما جاء في المركز الثالث الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على صهوة «تمام لا ليزوني» لإسطبلات فيكتوريس البحرينية، مسجلاً زمناً قدره 6.24.44 ساعة.

حضر فعاليات السباق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة «ميدان».