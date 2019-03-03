CNN: الإمارات تقفز نحو الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

طموح واستكشاف وتصميم وفضاء لانهائي للفرص والمخاطر.. الإمارات تقفز نحو الفضاء، هكذا قدمت بيكي أندرسون كبير مذيعي CNN للقائها مع رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، اللقاء الذي تناول تجربتهما الشخصية، كأول رائدي فضاء للدولة، وطبيعة تدريباتهما استعداداً لرحلتهما القادمة، التي تحدد موعدها يوم 25 سبتمبر/‏أيلول المقبل، وكيفية اعتيادهما حالة انعدام الجاذبية، وحقيقة إتقانهما التحدث بالروسية، إضافة إلى مشاعر عائلتيهما تجاه مهمتهما المقبلة.

أشارت أندرسون إلى أن 18 دولة فقط حول العالم هي التي نجحت في إرسال أبنائها إلى الفضاء، واليوم تنضم إليها الإمارات، مشيرة إلى برنامج الدولة الطموح للفضاء، والذي يتضمن أول مهمة عربية إسلامية تقصد المريخ.

قال النيادي: «إنه كان شغوفاً منذ الصغر بالفضاء، وكان معتاداً التحديق في النجوم اللامعة، والسحب الكثيفة، وكان يتساءل دوماً عن حدود مجرة درب التبانة. وأشار إلى أن ابنته ورثت شغفه، وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء. وقال لأندرسون «عندما غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن البدء في برنامج الفضاء الطموح للدولة، وتم الإعلان عن فتح باب التقدم لاختيار أول رائد فضاء إماراتي، سارعت إلى التقدم، وعند عودتي إلى المنزل قلت لابنتي، معذرة أعتقد أنني سأسافر قبلك إلى هناك». وأضاف: «غمرتها سعادة كبيرة وتمنت لي كل التوفيق وطلبت اصطحابها معي». وأكد المنصوري كذلك اهتمام عائلته بتجربته الفريدة، وأشار إلى أن ابنته تكتب قصصاً قصيرة بأسلوبها الخاص عنه. ورداً على سؤال أندرسون عن طبيعة «التنافس» بينهما باعتبار أن أحدهما فقط هو من سيقع عليه الاختيار النهائي، أكد الثنائي أنهما يعملان كفريق واحد لإتمام المهمة، وأن التعاون والتكامل هو السائد بينهما.

وتساءلت أندرسون عن حقيقة إجادتهما للغة الروسية خلال فترة التدريب القصيرة التي قضاها الرائدان هناك، أكد الثنائي أنه يمكنهما التواصل بالروسية، وأنهما حصلا على تدريبات خاصة في أجواء باردة جداً خارج موسكو على يد أحد المدربين الذي لا يتحدث إلا الروسية، وأنهما نجحا في اجتياز تلك المرحلة الصعبة من الإعداد.

ومازحت أندرسون الرائدين بسؤالها عن حقيقة وجود كائنات فضائية، فأجابها المنصوري: إذا عثرنا على أحدها سنخبرك بكل تأكيد.