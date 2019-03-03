السومة يعادل الاتحاد بهدف «أكروباتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أحرز الدولي السوري عمر السومة هدفه رقم 99 لصالح فريقه أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين بطريقة «أكروباتية»، وكان مرمى حارس الاتحاد فواز القرني مقراً لذلك الهدف الرائع الذي فرض التعادل الإيجابي «1-1» على ديربي جدة ضمن الجولة 22 أمام أكثر من 40 ألف متفرج في ملعب الجوهرة المشعة.

وحافظ الأهلي على سجله الدوري بدون خسارة في المواجهات المباشرة مع غريمه في ملعب الجوهرة، في حين واصل الاتحاد صيامه عن إسعاد جماهيره بأي انتصار هذا الموسم داخل القواعد.

وفي أول إطلالة للاتحاد تحت قيادة التشيلي سييرا أودع الفريق نقطة واحدة في رصيده ليصبح 16 نقطة وتقدم خطوة مؤقتة للمركز الرابع عشر، في حين رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة محتفظا بالمركز الخامس.

دخل الفريقان بشعار تجنب الخسارة، فلم يف الديربي فنيا بالمواعيد المعتادة، وانتظر المتابعون مع حبس الأنفاس حتى الدقيقة 70 عندما تقدم البرازيلي رومارينهو للاتحاد من متابعة ناجحة لكرة الصربي بريجوفيتش التي ارتدت من الدولي محمد العويس ليعيدها الأول برأسه إلى المرمى، لكن فرحة الاتحاد لم تدم أكثر من 7 دقائق بعدها سجل البديل السومة هدف الجولة بضربة أكروباتية بعد عرضية تلقاها من البديل حسين المقهوي وقام بترويضها بالكتف قبل ارسالها على يسار فواز القرني الذي اكتفى بالفرجة، ورغم عودة السلوفيني اسكوبينا لتقنية «var» لمعاينة سلامة اللقطة إلا أنه عاد ليحتسب الهدف الخرافي، وسبق للسومة تسجيل 7 أهداف قبل هذا الهدف بمرمى الاتحاد منها هدف في الدور الأول وهدفان في الموسم الماضي وثلاثية بموسم 2016 وهدف بموسم 2015.

التشيلي سييرا بدا راضيا بالتعادل قياسا بثقل المباراة والمهمة الافتتاحية له واعدا بالأفضل في قادم المباريات، وقال «سنعود لتكوين الفريق بصورة أفضل لنخرج في المواعيد القادمة بالعلامات الكاملة».

وتعليقاً على هدف السومة قال «انه هدف استثنائي،لا نمتلك إلا التصفيق له».

من جهته أكد المهاجم السوري: سبق وتدربت على مثل هذا الهدف طوال مشواري وسجلت بعض الأهداف المشابهة سواء مع القادسية الكويتي أو الفتوة السوري.

واحتل الهدف الهوائي اهتمام جماهير «السوشيال ميديا» الذين شبهوه بهدف رونالدو ضد يوفنتوس عندما كان في ريال مدريد، بينما استحضر جمهور النصر هدفا مشابها لمهاجمهم الشاب فراس البريكان في دوري الشباب 2016 بمرمى الأهلي، وذكر المؤرخ المختص محمد القدادي أن هدف السومة أعاد ذكريات أهداف مهاجم القادسية السابق فريد المعيدي.