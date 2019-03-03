شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يدمر نفقا لتنظيم "داعش" فى الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية، أن طيران التحالف الدولي دمر نفقا لتنظيم "داعش" الإرهابي في وادي محية بالمحافظة.
وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن طيران التحالف الدولي نفذ مساء اليوم السبت ضربة جوية في وادي محية في عمق الصحراء غرب ناحية كبيسة جنوب هيت ٧٠كم غرب الرمادي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الضربة أدت إلى تدير نفق يستخدمه عناصر من داعش مخبئ لهم.
يذكر أن القوات الأمنية وبإسناد من الطيران العراقي والدولي، تقوم بين فترة وأخرى بتدمير مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطره، كما تؤدي تلك الهجمات إلى الحاق خسائر بالتنظيم.
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