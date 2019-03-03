مقتل عناصر من "داعش" بضربة جوية للتحالف الدولي غربي العراق

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بغداد — سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان: إن "طيران التحالف الدولي وجها ضربة جوية وفق معلومات استخبارية أسفرت عن قتل مجموعة من عصابات "داعش" الإرهابية كانت تتخندق في وكر داخل نفق قرب هيت غرب الأنبار".

ولم تذكر خلية الإعلام الحربي المزيد من التفاصيل.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.