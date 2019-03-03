الجيش اليمني يسيطر على قرى غرب صعدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن قواته "حررت بإسناد من مقاتلات التحالف، قرى أحمد علي، وصدام ودمنان، في منطقة مسن القد بمديرية رازح غرب صعدة، بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي".

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وأكد "تكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك".

ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، بعد إعلانه أمس الجمعة، السيطرة على منطقة مسن القد وتبة الشعار وجبل حُرم وحصن القد وبيت جلهم وشرق العريشة في مديرية رازح، عقب هجمات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله.

من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على "تويتر"، ان طيران التحالف شن 5 غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة.

في سياق متصل، نفذ الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبة شمال غربي صعدة، حسب المركز.