قرار عاجل من محمد بن سلمان لعلاج "مرض مزمن"

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قالت صحيفة "سبق" السعودية ، اليوم السبت 2 مارس/ أذار، إن ابن سلمان أصدر توجيها بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني، في الخارج بعدما أخبره أمير منطقة عسير عن حالتهما.

ويعاني الطفلان من مرض وراثي، ناتج عن خلل جيني يضر البشرة ويتسبب في تكون بثور وفقاقيع بها، كما أنه يؤدي إلى تآكل في الجلد.

وسيتم علاج الطفلين في أحد المستشفيات المتخصصة بالخارج، حسب توجيه ولي العهد.

وكان والد الطفلين ويدعى سعيد القحطاني، تقدم بطلب إلى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، خلال زيارته لمحافظة طريب، بحسب "سبق".

وقالت الصحيفة إن الأمير تركي بن طلال، نقل طلب والد الطفلين، على الفور، إلى الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر أمرا بعلاج الطفلين، ومتابعة حالتهما على نفقة الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد الطفلين سعيد القحطاني عبر عن شكره وتقديره إلى ولي العهد وأمير منطقة عسير.